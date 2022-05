Agostini: «E’ una cosa straordinaria essere arrivati a questo traguardo e speriamo di andare avanti». Le parole del tecnico del Cagliari Primavera

Agostini ha parlato ai microfoni di Sportitalia nel Pre partita che precede la semifinale del campionato Primavera tra Inter e Cagliari . Ecco le sue parole:

«Sono dispiaciuto di essere squalificato, la guarderò da fuori ma i ragazzi sono consapevoli di quello che devono fare e sanno come affrontare questa partita. Sarebbe una cosa straordinaria arrivare fino in fondo, è già una cosa straordinaria essere arrivati a questo traguardo, le fasi finali, speriamo di andare avanti. Ce la metteremo tutta. Grazie a Chivu per gli elogi di un allenatore preparato come lui, c’è stima reciproca anche perché Chivu ha fatto un grande lavoro, l’Inter è una squadra competitiva».