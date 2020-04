Agudelo: «Il livello della Serie A è molto alto. Il mio idolo? Ronaldinho»

Kevin Agudelo ha parlato ai canali ufficiale della Fiorentina parlando della Serie A e del club viola. Le sue parole

Kevin Agudelo ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. Queste le parole del neo acquisto viola arrivato nel mercato di gennaio.

STATO DI FORMA – «Sto bene. In questa quarantena mi sono allenato per tenermi in forma. Poi ogni tanto ho ballato la musica del mio paese con mia moglie».

IDOLO – «Sono cresciuto ammirando il Barcellona. In quella squadra i miei giocatori preferiti erano Ronaldinho e Iniesta. Della mia nazionale invece ho sempre ammirato James Rodriguez».

SERIE A – «Mi ha colpito molto il livello generale del campionato che è molto alto. Mi ha impressionato la cura del dettaglio e dell’aspetto tattico».

GIOCATORI COLOMBIANI – «I più forti? James Rodriguez, Falcao e anche il mio allenatore Herrera che è stato un grandissimo giocatore della Colombia».

SOGNO – «Sogno un gol sotto la Curva Fiesole. Spero di poter dimostrare presto il mio talento per rendere felice ed orgoglioso il club ma anche i tifosi. Forza Fiorentina».