Agudelo: «La Fiorentina ha grandi ambizioni. Per un giovane è la vetrina migliore»

Kevin Agudelo ha parlato alla Gazzetta dello Sport del motivo per cui ha scelto di andare alla Fiorentina. Queste le sue parole.

FIORENTINA – «Perché la Fiorentina è una società importante, con grandi ambizioni. Per un giovane è la vetrina migliore. Ho detto immediatamente sì».

SOGNO – «Sogno di giocare una coppa europea, speriamo di riuscirci presto con la Fiorentina».

COLOMBIA – «Spero di meritarmi questo onore. La Fiorentina può aprirmi le porte dei Cafeteros».

GENOA – «Il mio esordio in SerieA è stato un giorno speciale. Tra l’altro è coinciso con il mio primo gol con i rossoblù. L’episodio più triste contro il Lecce quando per una mia ingenuità sono stato espulso per doppia ammonizione. Ho lasciato i miei compagni in 10 in un momento delicato. Thiago Motta che mi ha fatto debuttare in A diventerà un grande mister. Cerca il risultato con il gioco».

IACHINI – «Mi ha fatto debuttare a Torino con la Juve. È molto attento ai nostri movimenti, ci sprona dal primo all’ultimo minuto in allenamento e in partita».

CHIESA E CASTROVILLI – «Sono giovani eppure hanno già dimostrato tanto. Federico riesce a fare degli strappi impressionanti».

SERIE A – «I giocatori che mi hanno più impressionato? «Ribery, Chiesa e Castrovilli poi, CR7, Ibra, Lukaku».