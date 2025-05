Ajax, che tonfo! Farioli sconfitto 3-0 dal NEC in casa: l’Eredivisie ora è riaperta a due giornate dal termine!

Ajax, che brutta sconfitta! Farioli battuto 3-0 dal NEC in casa: il campionato ora è riaperto a due giornate dal termine! La situazione

Dall’opportunità di chiudere il campionato, a una lotta per il titolo completamente riaperta: è quanto accaduto oggi in Olanda. L’Ajax di Francesco Farioli ha subito una pesante sconfitta per 3-0 alla Johan Cruijff Arena contro il NEC Nimega.

Tutto si è deciso nella ripresa, con gli ospiti che hanno colpito con un micidiale uno-due firmato da Hansen e Pereira nell’arco di otto minuti, seguito dalla rete definitiva di Ouaissa. Il successo odierno del PSV rende la corsa al titolo più incerta che mai: la vittoria finale sarà decretata solo negli ultimi due turni. Un finale di stagione tutto da vivere.