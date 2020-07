Ajax, su Tagliafico c’è la Premier League: ma attenzione all’Atletico Madrid, i colchoneros vogliono rafforzare il reparto

Nicolas Tagliafico piace anche in Premier League, ma a quanto pare i colchoneros sono piombati sul terzino argentino dell’Ajax, come riportato dall’edizione odierna del The Sun.

Il giocatore dei lancieri piace molto in Inghilterra, Chelsea e Manchester City sono sulle sue tracce: ora però bisognerà capire se la squadra di Diego Simeone cercherà l’assalto finale. Al momento non ci sono però proposte concrete.