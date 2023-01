Ajax, Tadic: «Paga l’allenatore, ma abbiamo fallito. Mi vergogno»

Le parole di Dusan Tadic, centrocampista serbo dell’Ajax, dopo la decisione di esonerare l’allenatore. I dettagli

Dusan Tadic ha parlato dopo l’esonero di Alfred Schreuder come allenatore dell’Ajax.

PAROLE – «Mi vergogno. Tutti i giocatori devono sentirsi così, perché abbiamo fallito sul campo. Non vincere per l’ennesima volta in questa stagione è una cosa che non può e non deve succedere all’Ajax. L’allenatore paga, è così che funziona nel calcio, ma penso che dovremmo guardarci tutti allo specchio. Non vincere in casa contro il Volendam… Avremmo dovuto batterli anche senza allenatore».