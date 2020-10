Ajax, Ten Hag: «Abbiamo lottato, il possesso palla è stato troppo disordinato»

Erik Ten Hag, tecnico dell’Ajax, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Atalanta: le sue parole

Erik Ten Hag, tecnico dell’Ajax, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Atalanta. Queste le sue parole riportate da TMW.

«Abbiamo lottato, il possesso palla è stato troppo disordinato. È stata una bella serata, peccato per il risultato. Prima dei due gol abbiamo avuto l’occasione del 3-0. Sapevamo che l’Atalanta giocava col pressing, noi dovevamo essere pazienti. Neres? Ci dava molto profondità, ci dava la possibilità di sfruttare le corsie esterne. È stato bravissimo, stasera ha giocato molto bene. Ha fatto il gol e ha conquistato il rigore, è stato molto utile in appoggio. È stata una scelta tattica. Il sasso contro il pullman? Sono cose succedono anche in Olanda, c’erano tante persone»