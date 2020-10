Ajax, Ten Hag: «L’Atalanta ha una grande filosofia. Sul 13-0…»

Erik Ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atalanta

Erik Ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atalanta. Le sue parole riportate da TMW.

MATCH – «Loro sanno come giochiamo, la partita di sabato non dice niente (13-0 al Venlo, ndr), ma giocheremo con tanta autostima. Loro hanno una buona squadra, gestiscono bene i trasferimenti durante le varie stagioni, hanno una buona filosofia di gioco. Domani cercheremo di prendere l’iniziativa».

HUNTELAAR – «Non sta bene, non è in forma per giocare».

ATALANTA IN CHAMPIONS – «Gli olandesi che sono qui giocano bene, sono arrivati anche in nazionale. Mi piace l’acquisto di Lammers, è una buona punta: sono cresciuti tutti, i complimenti vanno alla società».