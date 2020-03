Ajax, Van der Sar: «Nessuna partita celebrativa contro il Milan» – VIDEO

Nessuna partita celebrativa tra Ajax e Milan: l’emergenza Coronavirus ha interrotto sul nascere l’idea di Van der Sar

Non ci sarà nessuna partita celebrativa tra Milan e Ajax. Come conferma l’ex portiere Van der Sar nessun match sarà giocato tra le due squadre. L’idea era quella di celebrare la vittoria in finale di Champions degli olandesi contro i rossoneri ma il Coronavirus ha fermato tutto.

«Stavamo pensando di organizzare insieme ai nostri tifosi una partita celebrativa nel mese di maggio. Saranno passati, infatti, 25 anni da quando abbiamo battuto il Milan in finale di Champions. Avremmo voluto invitare i rossoneri a giocare ma purtroppo non è il momento adatto per organizzare eventi del genere».