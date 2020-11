Akpa Akpro: «Lazio esclusa dalla Serie A? Noi rispettiamo le regole»

Akpa Akpro ha stupito tutti in questo prima parte di stagione. Ecco le parole del centrocampista della Lazio a 360°

Akpa Akpro, intervistato da Telefoot, parla della sua prima parte di stagione e delle controversie in casa Lazio.

«Vorrei andare ancora più in alto. Non conosco i miei limiti, non me li pongo. Da quando ho inziato questo è il momento migliore della mia carriera. Spero ce ne saranno ancora di migliori, bisogna lavorare e crederci sempre. La Lazio esclusa dalla Serie A? Ne abbiamo parlato un po’, poi c’è stata la pausa e sono andato in Nazionale. Non so davvero il perché e il come di questa controversia. Ne abbiamo discussione con i compagni di squadra e tutti mi dicono che va bene. Quindi rispettiamo le regole e ci concentriamo sul campo».

