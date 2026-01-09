Al-Hilal, Inzaghi ha messo nel mirino il difensore della Fiorentina: tutti gli aggiornamenti

Al-Hilal, Inzaghi accelera per il difensore della Fiorentina: il tecnico lo vuole per rinforzare la retroguardia, le ultimissime

L’avventura di Pablo Marí alla Fiorentina sembra ormai vicina alla conclusione. Il difensore spagnolo potrebbe salutare Firenze per intraprendere una nuova esperienza all’estero. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il classe ’93 sarebbe a un passo dal trasferimento all’Al-Hilal, club che ha manifestato un forte interesse nelle ultime settimane e che ora sembra pronto a chiudere l’operazione.

Il passaggio di Marí al club saudita rappresenterebbe un’importante opportunità per il giocatore, che andrebbe a rinforzare il reparto arretrato della squadra allenata da Simone Inzaghi. La trattativa, al momento, resta avvolta da una certa riservatezza: non sono ancora emersi dettagli su cifre, formula o tempistiche dell’accordo, ma la sensazione è che le parti siano vicine alla definizione dell’intesa. La Fiorentina, dal canto suo, valuta la cessione come parte di una più ampia strategia di rinnovamento della rosa.

Nel corso di questa stagione, Marí ha collezionato 16 presenze complessive tra Serie A e Conference League, offrendo solidità quando chiamato in causa ma senza riuscire a ritagliarsi un ruolo da titolare fisso. Il suo possibile addio, dunque, si inserisce in un contesto di scelte tecniche e di mercato che potrebbero portare la Fiorentina a intervenire nuovamente nel reparto difensivo nelle prossime settimane.

