La notizia dell’accusa per corruzione per Nasser Al-Khelaifi ha fatto rapidamente il giro del mondo. Ecco la risposta del qatariota

Nella tarda mattinata la Giustizia Svizzera aveva mosso una pesante accusa nei confronti di Nasser Al-Khelaifi. Il numero uno del Psg è stato accusato di corruzione per i rapporti con la FIFA in relazione alla cessione dei diritti di trasmissione dei prossimi Mondiali e della Confederations Cup.

Il presidente del PSG e direttore di BeIn Media Group, ha diramato una nota pubblicata dai colleghi dell’Associated Press: «Sono stati cancellati i sospetti di corruzione e il caso è stato archiviato in via definitiva, mentre rimane in essere una situazione tecnica secondaria rimane in sospeso. Ho comunque l’aspettativa che tutto ciò si dimostrerà completamente infondato».