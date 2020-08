Al-Khelaifi sicuro: «Neymar e Mbappé resteranno a vita al PSG»

Il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha espresso tutta la propria felicità per il passaggio del turno

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, ha parlato ai microfoni di RMC del passaggio del turno in Champions League. Le sue parole.

«Non è stato facile con la fine del campionato anticipato, ma abbiamo messo in campo tutto ciò di cui avevamo bisogno. Sono davvero molto orgoglioso. Questa è la prima volta che arriviamo in semifinale dall’acquisizione nel 2011. Adesso dobbiamo pensare solo alla semifinale e non pensare alla finale. Avevamo bisogno di questo per cambiare mentalità. Sono molto orgoglioso dei giocatori, dello staff, di tutti. È molto importante cambiare la mentalità dei giocatori ma anche la percezione dei media riguardo alla capacità del PSG di andare lontano».

MBAPPE E NEYMAR – «Neymar e Kylian sono alcuni dei migliori giocatori del mondo, ma è stata la squadra che ha giocato una grande partita, anche se Ney è stato davvero bravo. Negli ultimi mesi è cambiato qualcosa nella squadra. Kylian e Neymar rimarranno qui per il resto della loro vita».