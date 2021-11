L’Al-Sadd annuncia: «Xavi va al Barcellona». Le condizioni

Con un comunicato ufficiale l’Al-Sadd ha annunciato il passaggio al Barcellona di Xavi. Il trasferimento avverrà dietro a determinate condizioni. Il club ha anche spiegato che inizierà una collaborazione tra le società.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

