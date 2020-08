Alaba racconta l’abbraccio a Neymar: «Tutti lo amiamo come giocatore»

David Alaba, difensore del Bayern Monaco, ha raccontato l’abbraccio a Neymar al termine della finale di Champions League

David Alaba, difensore del Bayern Monaco, ha raccontato l’abbraccio a Neymar, attaccante del Psg, avvenuto al termine della finale di Champions League. Ecco le sue dichiarazione rilasciate al podcast della squadra tedesca:

ABBRACCIO A NEYMAR – «Quel momento è andato esattamente come avete visto. Neymar è un calciatore che ha su di sé tanta, tantissima pressione. Porta un grande fardello, così come tutto il Psg del resto. Nonostante questo O’Ney ha giocato col sorriso, e lo fa sempre. Questo è importante. Lancia un messaggio a tutti e noi lo amiamo per questo».

TRIPLETE – «Non nascondo la gioia per il Triplete. Penso sia qualcosa che non si possa descrivere. Siamo esageratamente felici di poter festeggiare questa vittoria».