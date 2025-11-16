Alaba Real Madrid, le parti si separano al termine della stagione? Le ultimissime sul futuro del centrale austriaco

Alaba Real Madrid, il futuro del centrale austriaco è ancora tutto da scrivere. Ma il contratto con i ‘Blancos’ scade al termine della stagione

David Alaba, a 33 anni e con il contratto in scadenza a giugno, si trova in un momento cruciale per definire il suo futuro al Real Madrid e, più in generale, la sua carriera. Il suo arrivo a costo zero dal Bayern Monaco nel 2021, insieme a quello di Rüdiger, si è rivelato un’operazione eccellente per il club, con entrambi i difensori che hanno contribuito in modo significativo ai recenti successi, tra cui la Liga e la Champions League nella sua prima stagione. Tuttavia una serie di infortuni, in particolare quello di Alaba, stanno mettendo in discussione la sua permanenza. Il giocatore è consapevole che la stabilità fisica sarà il fattore determinante per un’eventuale prosecuzione del suo contratto.



Dopo una prima stagione straordinaria con 46 partite, e una seconda con 39 presenze e la conquista di Copa e Supercopa di Spagna, il calvario di Alaba è iniziato a dicembre 2023 con la rottura del legamento crociato. Da quel momento, ha affrontato un lungo percorso di recupero, apparentemente concluso in questa stagione, ma ora afflitto da nuove lesioni muscolari, probabilmente derivanti dalla complessa riabilitazione al ginocchio durata oltre un anno. L’ultima, al polpaccio, ha ulteriormente frenato il suo ritorno in campo.



Secondi AS, il difensore austriaco desidererebbe rimanere al Real Madrid per un altro anno, in linea con la politica del club di rinnovare annualmente i contratti degli over 30. Tuttavia, il suo futuro dipenderà interamente dalla capacità di dimostrare una solidità fisica che, finora, è mancata. In questa stagione, Alaba ha avuto un impatto minimo con la maglia del Real Madrid, giocando solo una partita di Champions League contro l’Almaty e metà partita contro il Getafe in Liga, oltre a due presenze simboliche. Curiosamente, Xabi Alonso lo ha testato anche come mediano nel passato Mondiale per Club. Con la Nazionale austriaca, invece, ha giocato per intero le prime due partite della sosta ed è stato convocato anche per la seconda.

L’entourage del giocatore ammette che negli ultimi tempi sono arrivate offerte da campionati secondari del Medio Oriente, dove il suo agente, Pini Zahavi, gode di ottime relazioni e dove circolano cifre considerevoli. Alaba spera di poter prendere una decisione definitiva sul suo futuro entro un paio di mesi, pur continuando ad attendere una chiamata dal Real Madrid. Il club blanco, tuttavia, non ha fretta e attende l’evolversi della stagione per valutare la situazione di Alaba e quella di Rüdiger, che si trova in una condizione simile, avendo giocato la scorsa stagione con forti dolori al ginocchio prima di sottoporsi ad artroscopia. Il tempo stringe per Alaba, che dovrà dimostrare la sua integrità fisica per sperare in un prolungamento del suo rapporto con i Blancos.