Albertini: «La priorità sono le seconde squadre, manchiamo solo noi»

Le parole del presidente del settore tecnico della FIGC, Demetrio Albertini, sulle seconde squadre: “In Europa manchiamo solo noi»

Intervenuto al forum Il Calcio che l’Italia si merita del Corriere dello Sport, Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della FIGC, ha detto la sua sulle seconde squadre.

«Devono avere la priorità. Ne parlo dal 2010. Per me ci sono solo benefici, si è parlato di copiare: manchiamo soltanto noi. Vi do un dato: tornando a una partita dell’Under 19 contro la Francia nel 2016, i giocatori francesi avevano totalizzato 315 partite, arrivavano formati. I nostri erano fermi a 56. Tutti gli undici giocatori di quella Francia giocano in Serie A a livello europeo, noi ne abbiamo tre o quattro. La Spagna campione del mondo del 2010 aveva ventuno giocatori su ventitré che avevano giocato nelle seconde squadre»