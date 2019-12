Albertini: «Milan, Ibra lo vorrei sempre…» – VIDEO

Albertini, l’ex rossonero ha parlato del momento della squadra di Pioli e anche del possibile arrivo di Ibrahimovic

Demetrio Albertini ha detto la sua sul momento del Milan, della posizione in classifica dei rossoneri e anche del possibile acquisto di Ibrahimovic. Ecco le sue parole.

«Credo che oggi alla squadra servano un po’ di innesti e di esperienza per far crescere quei giovani. Ibra lo vorrei sempre in squadra è uomo spogliatoio e può gestire la crescite di alcuni giocatori, parliamo di un giocatore unico anche se l’età avanza, è più facile per una punta che per un centrocampista. La vittoria di ieri ha dato morale, il Milan non deve mollare anche se è molto dietro è ancora in corsa per obiettivi importanti e deve almeno sperare di lottare fino alla fine».