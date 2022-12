Albiol: «Napoli, Osimhen e Kvara fanno la differenza»

Sabato si gioca Napoli-Villarreal ed è l’occasione per il ritorno al Maradona di Raul Albiol, capitano della squadra spagnola, che in azzurro ha giocato dal 2013 al 2019. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato le sue impressioni sulla stagione in corso.

COSA PIACE DEL NAPOLI – «La qualità e la velocità delle combinazioni, a due tocchi. La verticalità, come attaccano la profondità e lo spazio. E poi hanno giocatori che fanno la differenza come Osimhen, Zielinski, Kvara. Una squadra ben allenata, del resto ricordo la Roma di Spalletti che nel 2017 arrivò seconda con 87 punti e noi terzi: era simile a questo Napoli, verticale e offensiva».

+ 8 SUL MILAN – «Sì, qualsiasi squadra firmerebbe per avere un vantaggio simile. Resta tantissimo da giocare ma le sensazioni sono notevoli: può essere un anno molto bello».