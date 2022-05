Albo d’Oro Coppa Italia: ottavo trionfo dell’Inter

L’Inter trionfa in Coppa Italia e vince per l’ottava volta una manifestazione che mancava in bacheca da ben undici anni. L’albo d’Oro

L’Inter torna dunque a vincere la Coppa Italia, battendo in una splendida finale la Juve per 4-2 dopo i tempi supplementari. Per i nerazzurri è l’ottavo successo nella manifestazione, il primo dopo un digiuno lungo undici anni.

Juventus 14

Roma 9

Inter 8

Lazio 7

Fiorentina 6

Napoli 6

Milan 5

Torino 5

Sampdoria 4

Parma 3

Bologna 2

Atalanta 1

Genoa 1

Venezia 1

Vado 1

Vicenza 1