Aldo Serena: «L’Inter è in difficoltà, ma anche il Napoli… Taremi ha troppe aspettative e una concorrenza forte, Jovic no. Inzaghi per Barcellona deve fare questo»

Le parole di Aldo Serena, doppio ex di Inter e Milan, dopo il derby di Coppa Italia vinto dai rossoneri e le conseguenze per la squadra di Inzaghi

Il post derby di Coppa Italia e le sue conseguenze vengono valutate sul Corriere della Sera da Aldo Serena: oggi opinionista e talent tv, nel passato attaccante sia dell’Inter che del Milan.

L’ELIMINAZIONE DELL’INTER – «La squadra sta attraversando un momento delicato. Dopo la sconfitta a Bologna era da mettere in preventivo una fase di difficoltà. Io non ero tra quelli che dava i nerazzurri vincenti».

TAREMI FLOP – «Paragoniamo il suo rendimento a quello di Jovic. Entrambi sono riserve, la terza scelta per i loro allenatori. Mercoledì il serbo ha dimostrato forza, tecnica, personalità, desiderio di mettersi in mostra. Bisogna anche dire che è più facile emergere quando hai come concorrenti due giocatori più celebrati come Gimenez e Abraham, che però stentano. Taremi deve essere al livello di due mostri sacri come Lautaro e Thuram: è stritolato da aspettative altissime».

IL PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO – «L’incrocio con la Roma è una tappa fondamentale. Bisogna essere realisti: con le energie in riserva il mister deve essere lucido a costruire la vittoria nel primo tempo per poi conservarla nel secondo. Poi però sottolineiamo un altro aspetto: il Napoli non sta facendo cose trascendentali, ha penato per battere il Monza e domenica incontrerà il Torino».

VERSO BARCELLONA – «Simone dovrà capire quale minutaggio dare ai giocatori nell’ottica delle due sfide e comunque non si deve abbassare il morale».