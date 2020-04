Aldo Serena: «Lotito non può fare quello che vuole. Scudetto assegnato alla Juve? Lo accetterei»

Aldo Serena ha parlato ai microfoni di Juventusnews24 commentando i temi caldi del nostro calcio. Le sue parole

Aldo Serena, ex attaccante di Juve e Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Queste le sue parole.

SCUDETTO – «È una situazione molto complicata. C’è la necessità di assegnare i posti UEFA, la necessità di dare una graduatoria definitiva. Forse, se non si riuscisse a completare il campionato, si potrebbe svolgere un mini torneo con semifinali e finale. Anche se non mi convince troppo come idea. Ma se la Lega deciderà di assegnare lo scudetto alla Juve, fossi nel club lo accetterei. Bisogna sottostare a quanto viene deciso dall’alto».

RIPRESA ALLENAMENTI – «Io mi attengo a quello che dice chi ci governa. Non tutte le scelte possono essere condivisibili, ma la sicurezza è la prima cosa. Quando si deciderà che si può tornare a giocare in sicurezza, allora quello sarà il momento per tornare. E così avverrà negli altri settori. Lotito non può fare quello che vuole. Ci sono delle gerarchie, delle federazioni, la Lega. Poi si possono avanzare delle proposte ma le decisioni spettano ad altri».