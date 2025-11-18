Aleksandar Stankovic, il talento che cresce e fa sognare: in Belgio convince e l’Inter osserva con ottimismo pensando ad un suo ritorno in nerazzurro!

Aleksandar Stankovic dopo aver lasciato l’Inter sta vivendo una stagione straordinaria con il Bruges, con la possibilità di un ritorno a Milano nel futuro

La famiglia Stankovic è sinonimo di serietà e puro interismo, un legame che non si è incrinato nemmeno quando Aleksandar, il figlio minore di Dejan, ha lasciato Appiano Gentile. I dirigenti nerazzurri, pur riconoscendo il suo talento, probabilmente non immaginavano una crescita così rapida del centrocampista verso le vette del calcio europeo.

Da quando il ventenne è approdato al Bruges, ha inanellato una serie sorprendente di prestazioni di qualità, migliorando in ogni aspetto del suo gioco in mezzo al campo. Oggi La Gazzetta dello Sport vi dedica un focus.

L’ultimo significativo traguardo è arrivato con la maglia della Nazionale serba (avrebbe potuto giocare anche con l’Italia): alla quarta presenza, ha segnato la sua prima rete contro la Lettonia, completando la rimonta nell’ultimo match di qualificazione al Mondiale 2026. Sebbene la Serbia non sia riuscita ad accedere agli spareggi, Aleksandar è una delle poche note liete della squadra di Vlahovic e Mitrovic. «Papà mi ha chiamato, ma io ero in doccia…», ha ammesso candidamente dopo il gol. Una mancata risposta che non avrà dispiaciuto a Dejan, “tripletista” indimenticato a San Siro, che potrà consolarsi con le imprese del figlio. E chissà che l’Inter non decida di riportarlo a casa nel prossimo biennio.

L’accordo stipulato mesi fa tra l’Inter e il Bruges include una clausola di “recompra“, oggetto di lunghe discussioni tra i due club e inserita prima del gong finale. Nel dettaglio, Aleksandar è stato ceduto al Bruges per dieci milioni di euro, ma l’Inter ha mantenuto un controllo indiretto per due anni. Nell’estate del 2026, la cifra per un possibile riacquisto sarà di 23 milioni, che salirà a 25 milioni nel 2027. Tuttavia, con l’attuale livello di prestazioni, il gioiellino serbo rischia di valere molto di più.

Al momento, il suo “boom” è osservato con enorme interesse ai piani alti di Viale della Liberazione, e il suo rientro all’Inter non è per niente escluso. La questione, già sul tavolo, verrà approfondita a tempo debito, in base alle future esigenze del reparto. Di certo, Andy Diouf, acquistato per 25 milioni, è ancora lontano dal dimostrare il suo valore: il francese potrà lasciare Milano solo in estate, non a gennaio, avendo già vestito la maglia del Lens. In effetti, molti tifosi avrebbero preferito tenere il figlio di Deki, ma in quel caso, probabilmente, non avrebbe avuto lo stesso spazio e le stesse opportunità per crescere e brillare come sta facendo ora in Belgio. La storia di Aleksandar Stankovic è un esempio lampante di come a volte un addio possa trasformarsi in un trampolino di lancio per un ritorno in grande stile.

