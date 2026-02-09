Aleksandar Stankovic non si ferma più: in Belgio altra “Scarpa d’Oro”! Numeri pazzeschi per il figlio d’arte

Aleksandar Stankovic inarrestabile: in Belgio arriva un’altra “Scarpa d’Oro”, numeri straordinari per il figlio d’arte

La crescita di Aleksander Stankovic continua senza rallentare. Il centrocampista serbo, cresciuto nel vivaio dell’Inter e trasferitosi in estate al Bruges, sta sorprendendo per continuità e qualità, mettendo in mostra prestazioni che lo stanno proiettando tra i talenti più brillanti del campionato belga. Le sue prove in maglia neroblu stanno attirando sempre più attenzione, alimentando inevitabilmente le voci sul suo futuro e sul possibile coinvolgimento dell’Inter nelle prossime sessioni di mercato.

Il rendimento elevato ha acceso i riflettori anche fuori dal Belgio, con diversi club che osservano da vicino la sua crescita. A complicare ulteriormente il quadro è stato lo stesso Stankovic, che nelle ultime ore ha lasciato intendere di non avere certezze assolute sul proprio futuro, alimentando il dibattito attorno alla sua figura. Il figlio di Dejan, infatti, è ormai uno dei profili più corteggiati del momento.

La stagione attuale, che avrebbe dovuto rappresentare un ingresso graduale nel calcio dei grandi, si è trasformata in un’esplosione definitiva. Con 37 presenze, 7 gol e 4 assist, Stankovic è diventato un pilastro del centrocampo di Ivan Leko, dimostrando versatilità sia in una mediana a due sia in una linea a tre, da regista o da mezzala. In Belgio ha già conquistato due volte consecutive il premio “Scarpa d’Oro del Mese” assegnato da HLN, confermando un impatto che ha superato ogni aspettativa.