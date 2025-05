Alessio Vacca in esclusiva a Juventusnews24: «Quest’anno abbiamo giocato l’uno per l’altro. 16 gol? Avevo più responsabilità addosso»

Una percentuale importante della stagione sontuosa di Alessio Vacca con la Juve Primavera va data a mister Francesco Magnanelli che lo ha aiutato a trovare la miglior versione di se stesso.

Il classe 2005 l’ha trovata, realizzando 16 gol in regular season del campionato Primavera, lasciandosi alle spalle gli infortuni e rinascendo e lo ha raccontato in un intervista esclusiva da Marco Baridon a Juventusnews24.

I primi anni alla Juventus

Iniziamo a scandire le tappe. La stagione 2019/2020 ha segnato il tuo approdo alla Juventus, dal Novara. La scintilla è scattata già in quell’estate, perché hai preso parte e vinto la Wanda Football Cupa a Madrid e sei stato nominato miglior giocatore del torneo. Non male come inizio, no? Ci racconti quell’esperienza, quella chiamata per aggregarti ai bianconeri, come andò?

«Quel torneo penso sia uno dei ricordi più belli che ho nel calcio: dal Novara in cui giocavo contro Juventus e Torino sono andato a disputare una manifestazione con squadre del calibro dell’Atletico Madrid, per me inarrivabili. Siamo riusciti a vincerlo: oltre a tutta l’ansia che avevo, è andata bene e sono riuscito anche a vincere il premio grazie alla squadra».

La Juve Primavera 2024/25 vista da Alessio Vacca

Arriviamo al presente e a questa stagione con l’Under 20. Mi focalizzo subito a livello collettivo sulla squadra: gruppo giovane, nuovo allenatore, in cosa secondo te avete fatto la differenza nel percorso di maturazione che vi ha portato a chiudere la regular season al quinto posto e centrare i playoff? Riavvolgi il nastro e pensa all’inizio della stagione: dove siete veramente cresciuti?

«Secondo me lo step che abbiamo fatto è di giocare l’uno per l’altro. Siamo molto più squadra, molto più uniti, tutti lottiamo per un unico obiettivo. Ossia quello dei playoff che fortunatamente siamo riusciti a raggiungere ma perché tutti andavamo verso un’unica strada. Quella è la crescita più grande».

