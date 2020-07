Alia Guagni all’Atletico Madrid: «Pronta per questa nuova esperienza» – FOTO

View this post on Instagram

Pronta per questa nuova esperienza con l’Atletico di Madrid!🤩🔺 tanta voglia di rimettermi in gioco e affrontare nuove sfide!👊🏼⚽️ ~ ~ Estoy preparada para esta nueva experiencia con el Atlético de Madrid, deseando volver al terreno de juego y enfrentarME grandes desafios!😊 #AúpaAtleti • • #atleti #atletico #soccerlife #newexperience #sfide #atleticodemadrid #spagna #ag3 #runfast #nike #corrisuperandotestesso