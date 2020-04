Guagni: «Credo allo Scudetto, nonostante la Juve sia avanti»

Alia Guagni, capitano della Fiorentina Womens, lancia la sfida alla Juventus per lo Scudetto: ecco le sue parole

Alia Guagni non si rassegna e lancia la sfida alla Juventus Women. Ecco le parole del capitano viola su La Gazzetta dello Sport.

GUAGNI – «Il campionato femminile ha meno squadre e meno competizioni in ballo. Forse ha più possibilità di finire nei tempi aumentando il numero di partite la settimana. Ma attenzione alle problematiche di tante società che si troveranno in difficoltà economiche gravissime, non so se tutte riusciranno ad andare avanti. Lo scudetto? Ci sono tante partite da giocare e per quanto la Juve sia avanti, non mi do mai per vinta. Io ci credo».