Alisson ai saluti? Il brasiliano può lasciare il Liverpool: ecco la possibile destinazione

In dubbio il futuro di Alisson al Liverpool: con l’arrivo di Giorgi Mamardashvili dal Valencia il portiere brasiliano può andare via: ecco dove

Alisson Becker potrebbe sorprendentemente lasciare il Liverpool quest’estate per trasferirsi al Galatasaray. Secondo il giornalista turco Ali Naci Kucak, il club di Istanbul sta cercando un sostituto di Fernando Muslera e avrebbe individuato nel portiere brasiliano il profilo ideale. Anche se resta il titolare dei Reds, il futuro di Alisson è meno certo dopo l’arrivo di Giorgi Mamardashvili, acquistato dal Liverpool e lasciato in prestito al Valencia fino al 2025. Con due anni di contratto ancora in essere, Alisson sta valutando le sue opzioni.

Un segnale in questa direzione arriva dal fatto che il portiere avrebbe abbassato le sue richieste economiche: da 25 a 15 milioni di euro annui. Una cifra comunque importante, ma più accessibile per il Galatasaray, che sogna un colpo da novanta tra i pali. Alisson ha vinto tutto con il Liverpool, inclusi Premier League, Champions League, Coppa del Mondo per club e Supercoppa UEFA. Ora si trova davanti a un bivio: restare ad Anfield e giocarsi il posto con Mamardashvili, oppure iniziare una nuova avventura all’estero in un campionato diverso.