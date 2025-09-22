Barcellona in ansia: infortunio per Fermín López nella vittoria contro il Getafe in campionato. Le ultimissime notizie

Il Barcellona vive ore di preoccupazione per le condizioni fisiche di Fermín López, centrocampista spagnolo classe 2003, protagonista di una stagione in crescita sotto la guida di Hansi Flick. Subentrato al 60’ nella sfida di Liga contro il Getafe, vinta 3-0 dai blaugrana all’Estadi Johan Cruyff, il giovane talento ha mostrato sprazzi della sua qualità tecnica e della sua capacità di inserirsi tra le linee.

Tuttavia, al triplice fischio, López si è improvvisamente accasciato a terra, portandosi la mano all’inguine e richiedendo l’intervento immediato dello staff medico. L’allenatore tedesco Hansi Flick, arrivato in estate per rilanciare il progetto sportivo del Barça, si è avvicinato visibilmente preoccupato per sincerarsi delle condizioni del giocatore prima di rientrare negli spogliatoi.

Esami medici in programma

In conferenza stampa, Flick ha preferito non sbilanciarsi sulla gravità dell’infortunio, limitandosi a confermare che il centrocampista sarà sottoposto oggi a esami strumentali per valutare l’entità del problema muscolare. Fermín ha lasciato lo stadio con un’andatura visibilmente dolorante, alimentando i timori di uno stop prolungato.

Emergenza in rosa per il Barcellona

Se gli accertamenti dovessero confermare un infortunio serio, López andrebbe ad aggiungersi alla già lunga lista di indisponibili: il portiere Marc-André ter Stegen, il talento offensivo Lamine Yamal, il terzino sinistro Alejandro Balde e il centrocampista Gavi. Un quadro che complica i piani di Flick, costretto a gestire un calendario fitto di impegni tra campionato e Champions League.

L’assenza di López, centrocampista dinamico capace di dare equilibrio e profondità alla manovra, peserebbe soprattutto in un momento in cui il Barça è chiamato a mantenere alta la competitività in tutte le competizioni.

Prossime sfide decisive

Il Barcellona, attualmente in piena corsa per il titolo, dovrà affrontare nelle prossime settimane partite chiave contro dirette rivali in Liga e sfide delicate in campo europeo. La gestione delle energie e il recupero degli infortunati saranno fattori determinanti per non compromettere gli obiettivi stagionali.

I tifosi blaugrana attendono con ansia l’esito degli esami di Fermín López, sperando che il giovane talento possa tornare presto a disposizione e continuare il suo percorso di crescita con la maglia del Barcellona.