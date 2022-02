ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole contro il Torino

Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Torino.

DERBY – «È sempre una partita speciale. Giochiamo contro un Torino con l’anima Toro, è stato bravissimo Juric a riportare il DNA granata. Domani giochiamo in casa, ci sarà il sold-out di quello che è il 50%. È l’ultima delle tre partite contro le squadre che giocano allo stesso modo, speriamo di aver imparato qualcosa».

TRIDENTE – «Domani è complicata, non so se schiererò i tre davanti. Non ci sarà Bonucci, ha un affaticamento al polpaccio e vediamo se sarà disponibile martedì. Bernardeschi non è ancora pronto perché ha un’infiammazione all’adduttore e non possiamo rischiare di perderlo. Chiellini e Chiesa out. Chi gioca centrale? Rugani e De Ligt? Anche Zakaria…».

ANIMA JUVE DALL’ESTERNO – «Sono stati messi da parte gli obiettivi personali per mettersi a disposizione della squadra. Ora sono 6/7 mesi che stiamo insieme, ci conosciamo meglio. Ora anche loro conoscono meglio il mio linguaggio. Siamo più squadra, c’è entusiasmo e voglia di vincere».

JURIC – «È un allenatore bravo, che ha fatto bene a Verona e ora sta facendo bene a Torino. Capire come lavorano gli altri allenatori è sempre bello. Il confronto aiuta a crescere. Non c’è solo un metodo per vincere e dipende in che società sei e che DNA ha. Su Juric la società ha fatto un’ottima scelta».