Allegri: «A inizio stagione avremmo perso. Champions? Anche Fiorentina in corsa». Le parole del tecnico della Juventus

Massimiliano Allegri a DAZN dopo Juve Bologna. Le sue dichiarazioni.

CONTRACCOLPO POST INTER – «Siamo consci che per arrivare tra i primi quattro bisogna fare un passetto alla volta. Oggi abbiamo pareggiato una gara complicata. Brutto primo tempo, poi dopo l’1-0 abbiamo tirato molto in porta. Bisogna migliorare, essere più sereni e lucidi quando la palla è vicino all’area. Queste gare ad inizio stagione le avremmo perse, vediamo il bicchiere mezzo pieno».

CAMBI MODULO – «Ci voleva ampiezza. Non riuscivamo a prenderli, loro erano bravi a uscire e noi eravamo in ritardo. Dobbiamo fare meglio, non deprimiamoci però. Sappiamo che per arrivare quarti c’è ancora da fare, dietro viaggiano e bisogna essere bravi a rimanere sereni e concentrati».

GIOCO – «La gara l’avevamo preparata un po’ così, poi a fine primo tempo avevo cercato di allargare Cuadrado per avere più spazio per servire Paulo. Poi dopo il gol abbiamo cambiato e abbiamo avuto una bella reazione. Dopo il pareggio mancava tanto, bisognava essere più lucidi e portare la palla vicino all’area. Fare due azioni ma due azioni importanti».

