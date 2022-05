Allegri: «Niente brutte figure. Mercato? Ora parlano tutti». Le parole del tecnico della Juventus

Massimiliano Allegri a Sky prima di Fiorentina Juve. Le sue dichiarazioni

JUVE SCARICA – «Juventus scarica no, per noi la stagione si è conclusa ma giocare qui è bello. Troviamo un ambiente caldo, possono giocarsi ancora la Conference League. Dobbiamo divertirci, fare risultato, perché siamo la Juve e non possiamo fare brutte figure».

DIFESA A TRE – «Siamo venuti tutti. Morata è in panchina perché ha tolto un dente e non può giocare. Vlahovic e Cuadrado non stavano benissimo. De Ligt è costretto a fare il terzino».

