Allegri: «Salvato dalla giacca. Modric meraviglioso, riesce a capire un minuto prima dove…». Le dichiarazioni del tecnico del Milan

Il Milan festeggia la sua prima vittoria casalinga in campionato, battendo il Bologna 1-0 a San Siro e ottenendo il secondo successo consecutivo. A decidere la partita è un gol che regala tre punti preziosi ai rossoneri. La squadra di casa è stata anche sfortunata, colpendo ben quattro pali nel corso del match. Nel finale, gli animi si sono accesi per un rigore inizialmente concesso e poi tolto dal VAR, un episodio che ha provocato la furiosa reazione del tecnico del Bologna, espulso dall’arbitro. A fine gara, Massimiliano Allegri ha commentato l’accaduto ai microfoni di DAZN.

MODRIC – «Luka è un giocatore straordinario, è un piacere vederlo giocare e soprattutto è un ragazzo veramente umile, da campione qual è. E’ meraviglioso, sa dove finisce la palla un minuto prima, poi è straordinario. Oggi tutti i ragazzi hanno fatto una grande partita, era importante vincere in casa non subendo goal. Nei momenti difficili la squadra è rimasta compatta: in quei momenti è importante non disunirsi e lasciarli passare».

GIMENEZ – «Ha corso molto, si è dato da fare e ha pressato. Ha avuto due-tre occasioni importanti, è vero, ma ci è arrivato poco lucido dopo tutto il lavoro che ha fatto per la squadra. E’ un bravo ragazzo, è stato molto bravo anche tecnicamente: sono molto contento».

CRESCITA – «E’ un gruppo di ragazzi straordinari, lavorano duro, non si lamento: abbiamo l’obiettivo insieme alla società di tornare a giocare la Champions League. Dobbiamo migliorare, non dobbiamo esaltarci, bisogna continuare a migliorare sul piano del gioco, ma bisogna dire che i ragazzi stanno facendo molto bene. Lavoriamo tutti i giorni per migliorarci tutti i giorni».

ESPULSIONE – «Niente di che, c’è stato l’episodio del rigore e in quel momento lì ho avuto da ridire con il quarto uomo e per fortuna la giacca mi ha salvato».