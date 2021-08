Allegri: «Il nostro obiettivo è vincere il campionato. La Champions è un desiderio»

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Atalanta in amichevole: le sue parole

RONALDO – «Non è diverso. Era in programma di fargli fare 60 minuti e ne ha fatti 65. Ha gestito la palla, sta lavorando sereno».

LOCATELLI – «E’ un giocatore del Sassuolo. Ramsey ha fatto una buona partita, ha un ottimo futuro davanti alla difesa, quando migliorerà la condizione, secondo me farà ancora meglio».

PSG – «Non lo so, il nostro obiettivo è vincere il campionato. La Champions è un desiderio, dobbiamo prima passare il turno come obiettivo perchè alla fine è una competizione legata troppo agli episodi. Lo scorso anno il Chelsea non era favorito e ha vinto».