Allegri: «Serata importante per Kean, voglio lucidità». Le parole del tecnico poco prima del match con l’Udinese

Ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri ha parlato prima di Juve-Udinese.

CAMPIONATO – «Ci sono anche gli avversari, poi noi cercheremo di essere più bravi negli ultimi 30 metri. Nell’ultimo periodo siamo stati poco lucidi. Più aggressivi siamo davanti e meglio è, lo abbiamo fatto a tratti con Roma e Inter. Non puoi pensare di giocare sempre nella metà campo avversaria, ci sono anche gli altri».

SCELTE DI FORMAZIONE – «Per Kean è importante stasera. Morata ha giocato tecnicamente e fisicamente bene in Supercoppa, stasera preferisco portarlo in panchina. Da Arthur mi aspetto molto, dovrà andare meno in giro per il campo e far girare più il pallone. Poi ci sono altri rientranti, bisogna tenere un ritmo altro contro una squadra che difende molto bene e che in contropiede ha giocatori che fanno male. Stasera giocheremo praticamente senza pubblico, bisognerà stimolarci tra di noi per portare a casa la vittoria».