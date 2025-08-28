Allegri pre Lecce Milan: «Pretendiamo rispetto e attenzione. Sul mercato dico che...» - Calcio News 24

Allegri alla vigilia di Lecce-Milan: “Serve attenzione e rispetto. Il mercato? Decide la società”

Alla vigilia dell’esordio casalingo del Milan in campionato contro il Lecce, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, toccando numerosi temi tra campo, mercato e condizione della squadra. Dopo il passo falso contro la Cremonese, il tecnico invita alla concentrazione e al rispetto per un avversario che, secondo lui, “gioca un calcio veloce e organizzato”.

Allegri ha commentato così la recente sconfitta: «Contro la Cremonese è mancata attenzione nei momenti chiave. Avremmo potuto vincere, ma gli episodi ci hanno condannato. Il Lecce sarà un test duro, giocare al Via del Mare non è mai semplice».

Il pensiero di Allegri sul mercato e la rosa a disposizione

Non potevano mancare domande sul calciomercato, che si avvia alla sua fase conclusiva. Su questo fronte, Allegri ha ribadito la piena sintonia con la società: «Con Tare, Furlani, Ibrahimović e Moncada ci parliamo spesso. Il mercato è compito loro, il mio è allenare. Sono contento della rosa e dei valori che abbiamo. Se arriveranno rinforzi, bene, altrimenti lavoreremo con quelli che ci sono».

L’allenatore ha escluso di aver chiesto Vlahovic direttamente, ma ha parlato di profili e caratteristiche utili: «Ho solo segnalato ciò che potrebbe servire. Se arriverà un attaccante diverso, ci adatteremo».

Le condizioni della squadra e il focus su Gimenez e Jashari

In vista del match con il Lecce, Allegri ha fatto il punto sugli uomini disponibili: «Jashari ha avuto un problema fisico in allenamento dopo uno scontro con Gimenez e non sarà convocato. Santiago Gimenez è attualmente la nostra unica punta, è con noi da venti giorni, ma ha già dimostrato buone qualità».

Su De Winter, che potrebbe partire titolare: «Contro la Cremonese abbiamo preso due gol su due errori. Dobbiamo imparare a limitare gli sbagli. Non ho ancora deciso chi giocherà domani».

L’approccio alla sfida di Lecce

«Il Lecce è una squadra entusiasta, ben allenata da Di Francesco. Dovremo correre come loro, solo così potremo far valere la nostra qualità tecnica. Dobbiamo cambiare atteggiamento e vincere, anche senza giocare benissimo», ha dichiarato Allegri, concludendo con un messaggio chiaro: «Serve rispetto per ogni avversario, ma anche consapevolezza nei nostri mezzi».

