Allegri Milan, che numeri in trasferta! Una marcia da record per i rossoneri, i numeri

Allegri Milan, numeri da top in trasferta! Una marcia da record per il Diavolo, i numeri non mentono. I dettagli

Le immagini dei giocatori che festeggiano sotto il settore ospiti sono ormai una piacevole costante per il tifo rossonero. Dopo il netto 0-3 inflitto al Bologna la squadra ha condiviso la vittoria con i propri sostenitori e sui canali ufficiali del club sono già circolati i momenti migliori della serata. In questo clima di esultanza risalta la figura di Massimiliano Allegri, che, fedele al suo stile, ha preferito mantenere un profilo basso rientrando subito negli spogliatoi nonostante l’entusiasmo collettivo.

Protagonista assoluto della trasferta è stato Adrien Rabiot, capace di dettare i tempi e di inserirsi con efficacia in fase offensiva; la sua prestazione ha confermato la pericolosità del Milan lontano da San Siro. I rossoneri sono infatti imbattuti nelle prime 12 trasferte della stagione 2025-26, un filotto senza precedenti dall’introduzione del campionato a 20 squadre nel 2004-05, e a livello continentale solo il Bayern Monaco può vantare una striscia paragonabile.

La forza della squadra di Allegri si fonda sulla continuità: nelle ultime 22 gare di campionato i rossoneri hanno raccolto 14 vittorie e 8 pareggi, dimostrando una tenuta mentale superiore rispetto alle inseguitrici. Il calendario non concede pause: il prossimo impegno sarà venerdì 13 a Pisa, la sesta trasferta nelle ultime otto partite, un tour de force che potrebbe segnare il destino di una stagione potenzialmente storica per il club

