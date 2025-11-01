Allegri pre Milan Roma: «Equilibrio per battere Gasperini. Su Leao tengo a dire questa cosa» - Calcio News 24

Allegri carica il Milan: «Contro la Roma servirà equilibrio e concretezza»

Alla vigilia di Milan Roma, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa da Milanello per presentare una sfida che vale molto in chiave Champions. L’allenatore rossonero ha analizzato lo stato della squadra, gli infortuni e le insidie di una Roma in grande forma.

«Abbiamo perso qualche giocatore in nazionale, ma sono situazioni che capitano. Ora dobbiamo recuperare energie e concentrazione. La Roma nel 2025 è la squadra che ha vinto di più in trasferta: sarà una partita difficile. Noi invece dobbiamo invertire la tendenza dei troppi gol subiti nelle ultime gare», ha dichiarato Allegri, consapevole dell’importanza di questa sfida a San Siro.

Sul fronte infortuni, il tecnico del Milan ha chiarito: «Leao sta bene, Tomori invece difficilmente sarà della partita. Pulisic tornerà probabilmente a Parma, mentre Rabiot è in dubbio. Estupiñán è ok, ma Jashari ha fatto un solo allenamento». Buone notizie invece per Nkunku, che potrebbe partire titolare: «Sta bene e ha grande tecnica. Ci aspettiamo molto da lui».

Riflettendo sull’avversario, Allegri ha elogiato la Roma di De Rossi: «È prima meritatamente, subisce pochi gol e dà sempre la sensazione di poter segnare. Hanno giocatori di qualità come Dybala, Pellegrini e Cristante». E proprio su Dybala, ex pupillo dei tempi della Juventus, Allegri ha aggiunto: «Le sue qualità non si discutono: quando tira in porta sbaglia raramente».

Il tecnico ha poi parlato del possibile tandem offensivo Leao-Nkunku: «Sono curioso di vederli insieme. Entrambi hanno talento e fantasia, possono fare la differenza». Sul piano tattico, Allegri non esclude sorprese: «Si può anche giocare senza un centravanti puro».

Non sono mancati i riferimenti alla gestione del gruppo: «Fofana sta crescendo molto, Loftus-Cheek potrebbe giocare in attacco. Deciderò domani. Castiello, Sia e Sala saranno con noi e potranno dare una mano».

Parlando di obiettivi, Allegri ha ribadito la priorità del Milan: «Dobbiamo tornare in Champions. La lotta scudetto vede avanti Napoli e Inter, ma noi vogliamo restare in alto insieme a Juventus, Roma e Lazio. Serve equilibrio, senza esaltarci o deprimerci dopo due pareggi».

Infine, uno sguardo alla partita di domani: «Non è uno snodo decisivo, ma una tappa importante. Serve una prestazione concreta e una gestione tecnica migliore rispetto a Bergamo. Contro una squadra fisica come la Roma, la chiave sarà mantenere lucidità e qualità nel palleggio».

