Allegri prima di Napoli Milan: «Pensiamo solo alla partita, il mercato ora è recuperare i giocatori. Ecco perché non gioca Modric, Bartesaghi? Ha avuto un problema»

Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset nel prepartita della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Le sue parole

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Napoli Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Mediaset per presentare la sfida.

Tra assenze importanti, valutazioni di mercato e uno sguardo al futuro del calcio italiano, l’allenatore ha ribadito la centralità del campo e dell’obiettivo immediato.

Sull’assenza di Modric e Bartesaghi: «Gioca Jashari, che ha fatto molto bene contro la Lazio. Bartesaghi non stava benissimo l’altro giorno e abbiamo bisogno di forze nuove, sia fisiche che mentali».

Sul mercato: «Intanto il mercato del Milan è recuperare tutti i giocatori. Gimenez? Non sappiamo i tempi di recupero. Stasera pensiamo alla partita, sarebbe un bell’obiettivo, altrimenti penseremo al campionato».

Su Nkunku: «Ha una tecnica straordinaria, si sta inserendo. Abbiamo piena fiducia in lui».

Su Milan Perth in Australia: «Non so ancora niente, spero che sia un’apripista in funzione di quello che sarà il futuro del calcio italiano e non sia solo un caso isolato, altrimenti sarebbe un problema».