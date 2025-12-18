Milan News
Allegri prima di Napoli Milan: «Pensiamo solo alla partita, il mercato ora è recuperare i giocatori. Ecco perché non gioca Modric, Bartesaghi? Ha avuto un problema»
Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset nel prepartita della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Le sue parole
A pochi minuti dal calcio d’inizio di Napoli Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Mediaset per presentare la sfida.
Tra assenze importanti, valutazioni di mercato e uno sguardo al futuro del calcio italiano, l’allenatore ha ribadito la centralità del campo e dell’obiettivo immediato.
Sull’assenza di Modric e Bartesaghi: «Gioca Jashari, che ha fatto molto bene contro la Lazio. Bartesaghi non stava benissimo l’altro giorno e abbiamo bisogno di forze nuove, sia fisiche che mentali».
Sul mercato: «Intanto il mercato del Milan è recuperare tutti i giocatori. Gimenez? Non sappiamo i tempi di recupero. Stasera pensiamo alla partita, sarebbe un bell’obiettivo, altrimenti penseremo al campionato».
Su Nkunku: «Ha una tecnica straordinaria, si sta inserendo. Abbiamo piena fiducia in lui».
Su Milan Perth in Australia: «Non so ancora niente, spero che sia un’apripista in funzione di quello che sarà il futuro del calcio italiano e non sia solo un caso isolato, altrimenti sarebbe un problema».
Ultimissime
video
Di Canio svela: «Alla Juve si respirava un’identità fortissima. Quando arrivai io c’erano Boniperti, Trapattoni, erano delle istituzioni: trasmettevano questi valori» – VIDEO
Paolo Di Canio promuove Luciano Spalletti: ecco che cosa ha dato alla Juventus e cosa serve per rilanciarsi. Le parole...