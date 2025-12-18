 Napoli Milan: segui tabellino e cronaca live del match
Connect with us

Supercoppa Italiana

Napoli Milan: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match di Supercoppa Italiana

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

36 minuti ago

on

By

politano

Napoli Milan: segui sintesi, tabellino e cronaca live della prima semifinale di Supercoppa Italia. Calcio d’inizio alle 20.00 a Riyadh

Alle 20.00, allo stadio King Saud University, scendono in campo Napoli e Milan per la prima semifinale di Supercoppa Italiana.

Nel nuovo formato del torneo, ispirato a quello spagnolo, si affrontano i Campioni d’Italia in carica e i vice-campioni della Coppa Italia nel primo atto della competizione, che domani si completerà con Bologna–Inter, sfida decisiva per scoprire quale sarà la prima finalista della Supercoppa. Segui LIVE il match su Calcionews24.com

SEGUI LA CRONACA DI NAPOLI MILAN SU MILANNEWS24

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Barido, De Chiara.
Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Tomori, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Nkunku.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Modric, Fofana, Athekame, Odogu, Ibrahimovic, Bartesaghi, Dutu, Sala, Borsani.
Allenatore: Massimiliano Allegri.

Related Topics: