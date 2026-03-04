Allegri Real Madrid, nuova tentazione per Max! Si chiude il cerchio dopo il 2019? Il CorSport apre a questo scenario clamoroso

Allegri Real Madrid, altra tentazione per il tecnico del Milan! Il CorSport apre a questo scenario clamoroso per il suo futuro

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Real Madrid sarebbe pronto a sferrare un nuovo assalto a Massimiliano Allegri, blindato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2027. Per la dirigenza della Casa Blanca non si tratta di una novità, ma del terzo tentativo concreto di portare il tecnico in terra iberica.

Il piano di Pérez: caccia all’usato sicuro

Il presidente madridista Florentino Pérez è alla ricerca di un profilo di grande esperienza internazionale. Dopo aver sbagliato le scelte tecniche per il post-Carlo Ancelotti, affidando la panchina prima a Xabi Alonso e successivamente ad Álvaro Arbeloa, la parola d’ordine a Madrid è “usato sicuro”.

Allegri rappresenta il candidato ideale, affiancato nella lista dei desideri solo da Jürgen Klopp, il quale però è attualmente blindato nel suo ruolo di coordinatore calcistico per il gruppo Red Bull. I precedenti tra Allegri e il Real risalgono al 2019 (dopo il primo storico ciclo alla Juventus) e al 2021, quando l’accordo per un ricco triennale da 8,5 milioni a stagione saltò a un passo dalla firma per via di un decisivo incontro con Andrea Agnelli.

Il legame con il Milan e le parole di Allegri

Nonostante le sirene madrilene, il futuro del mister sembra saldamente ancorato a Milanello. L’allenatore toscano ama l’ambiente, si trova a meraviglia con il gruppo e intende aprire un lungo e vincente ciclo, chiedendo alla dirigenza innesti di calibro internazionale per competere al massimo in Champions League.

A confermare la solidità del rapporto ci ha pensato lo stesso tecnico alla vigilia della sfida contro la Cremonese, spegnendo di fatto le voci: «Con la società c’è totale sintonia. Poi com’è normale che sia in un confronto ci possono essere punti di vista diversi. È importante che tutti si lavori per il bene del Milan, sono molto contento di essere tornato al Milan». Un concetto ribadito con fermezza: «La società sta programmando e strutturando il futuro del Milan. Ma con il club, ripeto, la sintonia è totale».