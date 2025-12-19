Allegri squalificato? Ecco cosa rischia il mister rossonero dopo la Supercoppa Italiana

Allegri verso la squalifica: il rapporto degli ispettori federali inchioda il tecnico rossonero

La semifinale di Supercoppa Italiana disputata a Riad continua a far discutere ben oltre il verdetto del campo. Se il successo per 2-0 ha premiato il Napoli di Antonio Conte, l’attenzione mediatica e disciplinare si è rapidamente spostata sul comportamento di Massimiliano Allegri, protagonista di una serata tutt’altro che tranquilla sulla panchina del Milan. La sconfitta rossonera, infatti, rischia ora di essere accompagnata da conseguenze pesanti per il tecnico livornese.

Durante il match, Allegri è apparso visibilmente nervoso, spesso al centro di proteste e tensioni con la panchina avversaria. Episodi che, inizialmente, sembravano destinati a rientrare nella normale foga agonistica di una semifinale. Tuttavia, nelle ore successive, lo scenario è cambiato radicalmente.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a risultare decisivo non è stato il referto arbitrale – privo di segnalazioni particolarmente dettagliate – bensì il lavoro degli ispettori federali presenti a bordo campo. Gli inviati della FIGC hanno monitorato con attenzione ogni fase della gara, raccogliendo elementi che la terna arbitrale non avrebbe potuto percepire con chiarezza. Il risultato è un rapporto dettagliato che descrive offese personali ripetute attribuite proprio ad Allegri.

Il documento è già finito sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chiné, che lo sta valutando con attenzione. Le accuse contenute nel rapporto vengono definite circostanziate e gravi, tanto da rendere ormai molto probabile l’apertura di un procedimento disciplinare. Un quadro che, di fatto, conferma anche la dura presa di posizione del Napoli, che aveva pubblicato un comunicato ufficiale di condanna immediatamente dopo la gara.

Non si tratterebbe quindi di semplici proteste isolate, ma di un atteggiamento ritenuto reiterato e non conforme ai principi di correttezza sportiva. Per Allegri, già sotto pressione per il risultato negativo, si profila ora una possibile squalifica che aggraverebbe ulteriormente il bilancio della trasferta araba.

Il Milan rischia così di tornare in Italia non solo senza trofeo, ma anche con il proprio allenatore al centro dell’attenzione della giustizia sportiva. Le prossime decisioni del procuratore Chiné chiariranno l’entità della sanzione, ma per Allegri il momento resta delicato e carico di tensione.