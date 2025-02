Allenamento Empoli: verso Udine tra recuperi, infortuni e una grande novità in attacco per il match

Allenamento Empoli, novità molto importanti tra infortuni e formazione in vista della gara contro l’Udinese in trasferta. Ecco le ultime

Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli, ci sono delle novità importanti per quanto riguarda l’allenamento dell’Empoli: analizzando la situazione in vista della gara contro l’Udinese in trasferta

Ismajli potrebbe recuperare, in difesa con certezza mancheranno Viti e Marianucci. Spunta il pilastro Goglichidze, dentro anche De Sciglio e occhio Cacace. Out sicuri anche Fazzini e Anjorin, presenti anche Maleh e Kovalenko. Nel mezzo anche una grande possibilità per Kouamé dal primo minuto.