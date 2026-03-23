Allenamento Italia, Bastoni al lavoro in campo! Buone notizie per Gattuso verso l’Irlanda del Nord: cosa filtra sulla sua presenza per giovedì

Arrivano indicazioni incoraggianti per Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, in vista della semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo a Bergamo. Il nome che riaccende la fiducia nello staff azzurro è quello di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e pedina chiave del reparto arretrato, fermo negli ultimi giorni per un problema alla caviglia sinistra. Nell’allenamento odierno il centrale ha svolto un lavoro sul campo con un preparatore e il dolore sarebbe in diminuzione.

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La FIGC ha confermato che il raduno a Coverciano è partito in un momento delicato, con diverse condizioni fisiche da valutare e con il forfait già ufficiale di Federico Chiesa, sostituito da Nicolò Cambiaghi. In questo contesto, i progressi di Bastoni rappresentano una notizia importante per il ct, che attende risposte definitive nelle prossime ore prima di sciogliere i dubbi di formazione.

Non posso confermare che Bastoni si sia allenato pienamente in gruppo oggi: le fonti consultate parlano di lavoro sul campo e di sensazioni migliori, ma non di rientro completo con i compagni. Resta però una crescita dell’ottimismo attorno al difensore nerazzurro, che punta a essere disponibile per una gara già decisiva nel cammino mondiale degli azzurri.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il calciatore ha svolto alcuni giri di corsa provando anche a spingere sull’articolazione, mostrando una corsa giudicata abbastanza fluida. Nello stesso aggiornamento viene riportato anche uno scambio con il ct Gennaro Gattuso, al quale il difensore avrebbe fatto capire che la situazione è sotto controllo e gestibile.

Per il commissario tecnico azzurro, impegnato a preparare la semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, si tratta di una notizia importante in un momento segnato da diversi dubbi fisici all’interno del gruppo.