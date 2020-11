La Juventus scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura in vista della gara di Champions con il Ferencvaros

La Juventus si è ritrovata nella tarda mattinata alla Continassa per svolgere l’allenamento di rifinitura in vista della gara di Champions League contro il Ferencvaros. Massima attenzione per una partita che potrebbe ipotecare il passaggio del turno ai bianconeri.

