Allenamento Lazio, buone notizie per Sarri: Marusic a disposizione

Allenamento Lazio: dopo la tonsillite di ieri Adam Marusic oggi si è allenato regolarmente. Il montenegrino sarà a disposizione

Rifinitura a Formello per la Lazio in vista del match di domani sera contro la Fiorentina. Dopo la tonsillite di ieri, Adam Marusic si è allenato regolarmente con i compagni e domani prenderà posto in difesa insieme a Hysaj, Luiz Felipe e ad uno tra Radu e Patric (primo favorito).

A centrocampo sicuri del posto sono Milinkovic-Savic e Cataldi (di rientro dalla squalifica), ballottaggio apertissimo tra Basic e Luis Alberto ma a spuntarla potrebbe essere l’ex Bordeaux. Davanti recuperato Pedro, che ha smaltito la lesione al polpaccio rimediata a Salerno. Tridente probabile con lui insieme a Immobile e Zaccagni. Cabral in allenamento viene provato come esterno destro.