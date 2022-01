Allenamento Milan, le ultime sulla preparazione del match con la Roma

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Milan, i rossoneri si sono ritrovati a Milanello questa mattina per una seduta in vista del match con la Roma

Ritrovo a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per il nuovo allenamento odierno verso la ripresa del campionato, ovvero Milan–Roma in agenda per giovedì 6 gennaio alle 18.30 a San Siro. Anche oggi presenti, per seguire il lavoro dei rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Prima parte in palestra dedicata all’attivazione muscolare per poi uscire sul campo rialzato dove il gruppo ha iniziato subito con un’esercitazione sul possesso palla seguita da una serie di allunghi effettuati sul lato lungo del campo che hanno preceduto la parte tattica della sessione. Al termine spazio alla tecnica con alcune esercitazioni focalizzate sulle finalizzazioni, infine si è giocata la consueta partitella su campo ridotto.