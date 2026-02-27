Allenamento Roma, novità importanti da Trigoria: Gasperini recupera un titolarissimo per la sfida alla Juve!

Allenamento Roma, Gasperini può sorridere! Recupero fondamentale per la sfida alla Juventus! Le novità dalla seduta di Trigoria

Arrivano notizie molto importanti dal centro sportivo della Roma e riguardano da vicino la situazione legata a Dybala. Come ampiamente anticipato nella giornata di ieri, Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo e ha svolto regolarmente l’intera seduta insieme al resto dei compagni. Il test sul campo è andato molto bene e il ginocchio ha fornito delle rassicuranti risposte positive al momento.

Secondo quanto riportato in un recente e puntuale aggiornamento diffuso dalla redazione di Sky, dopo i prossimi due allenamenti in programma, Gasperini prenderà una decisione definitiva sulla sua gestione in vista della delicata partita di domenica sera contro il club bianconero. Al momento la strada porta verso la sicura convocazione, anche se parte sfavorito per ottenere una maglia da titolare dal primo minuto.

Risulta pienamente recuperato anche El Shaarawy, per il quale è in arrivo la chiamata per la gara. Hanno invece lavorato ancora a parte Soulé, Hermoso, Ferguson e Dovbyk. Come sottolinea sempre l’emittente televisiva Sky, restano dunque fermi ai box Soulé ed Hermoso, i quali dovranno inevitabilmente saltare l’atteso scontro diretto.

