Allenamento Roma, riecco Kone: buone notizie dal test amichevole a Trigoria contro l’Atletico Lodigiani. Gasperini può sorridere

Prosegue senza sosta la marcia di avvicinamento della Roma al prossimo impegno di campionato. I Giallorossi, guidati dall’esperto tecnico Gian Piero Gasperini, sono scesi in campo oggi a Trigoria per un test amichevole contro l’Atletico Lodigiani, utile a mettere minuti nelle gambe in vista della sfida casalinga contro la Cremonese, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico. Il test si è concluso con un netto 4-0 in favore dei Capitolini, ma la notizia più lieta per l’ambiente riguarda senza dubbio il ritorno in gruppo e al gol di Manu Kone.

Il centrocampista francese, elemento chiave per il dinamismo richiesto dall’allenatore di Grugliasco, ha siglato una delle reti, dimostrando di aver smaltito i recenti acciacchi. A completare il tabellino dei marcatori ci hanno pensato il giovane Neil El Aynaoui, autore di una pregevole doppietta che ne conferma la crescita, e Mattia Della Rocca. Una sgambata che ha fornito indicazioni preziose, mentre il resto dei “titolarissimi” — tra cui il capitano Lorenzo Pellegrini, il difensore Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Evan Ndicka, Zeki Celik, Niccolò Pisilli e l’esterno offensivo Donyell Malen — ha svolto una normale seduta di allenamento tattico senza prendere parte alla partitella.

Restano però da monitorare con attenzione le situazioni legate all’infermeria. Hanno svolto un lavoro personalizzato differenziato pedine fondamentali come la Joya Paulo Dybala, il talento argentino Matias Soulè, il difensore Mario Hermoso, l’esterno brasiliano Wesley e il Faraone Stephan El Shaarawy. Più preoccupante la situazione del bomber Artem Dovbyk: il gigante ucraino si è sottoposto esclusivamente a terapie per risolvere i problemi fisici che lo affliggono. Come sottolineato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il recupero di Kone è cruciale: il mediano si candida per una convocazione, con Gasperini che dovrà decidere se lanciarlo dal primo minuto o gestirlo gradualmente.