Allenamento Verona: seduta annullata in attesa di chiarimenti

Il Verona oggi non ha sostenuto nessuna seduta di allenamento al centro tecnico di Peschiera: ecco il motivo

Il Verona oggi non si è allenato al centro tecnico di Peschiera. La squadra degli scaligeri infatti non ha sostenuto nessuna seduta di allenamento, in attesa di capire le decisioni prese dagli organi preposti.

Oggi, infatti, è attesa la decisione definitiva dal consiglio straordinario della FIGC per quanto riguarda la Serie A: stop fino al 3 aprile, ma necessità di ripensare al calendario.